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13:35, 29 августа 2023Силовые структуры

СК начал проверку по факту исчезновения фигуристки Горбачевой

СК начал проверку по факту исчезновения российской фигуристки Алины Горбачевой

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту безвестного исчезновения российской фигуристки Алины Горбачевой. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.

Следователи начали проверку по факту ЧП. Чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве после ссоры с тренером. Спортсменка вышла с катка и отправилась в парк, но дома не появилась.

В феврале 2023 года Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми. Спортсменке в июле исполнилось 16 лет.

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    Владимир Седов
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