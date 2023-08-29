СК начал проверку по факту исчезновения фигуристки Горбачевой

СК начал проверку по факту исчезновения российской фигуристки Алины Горбачевой

Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту безвестного исчезновения российской фигуристки Алины Горбачевой. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.

Следователи начали проверку по факту ЧП. Чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве после ссоры с тренером. Спортсменка вышла с катка и отправилась в парк, но дома не появилась.

В феврале 2023 года Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми. Спортсменке в июле исполнилось 16 лет.