Появились подробности исчезновения российской фигуристки-чемпионки в Москве

Исчезнувшую в Москве российскую фигуристку сняли несколько камер видеонаблюдения

Чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве в понедельник, 28 августа, около 19:00 по местному времени. Подробности исчезновения спортсменки появились в Telegram-канале 112.

Фигуристка попала в объектив нескольких камер наблюдения, однако место, где нашли личные вещи спортсменки, в зону покрытия видеонаблюдения не попадает.

С собой у Горбачевой были дорогие гаджеты и около 20 тысяч рублей наличными. Полицейские проверяют, все ли осталось на месте.

Об исчезновении Горбачевой стало известно ранее, 29 августа. Уточнялось, что спортсменка поссорилась с тренером, вышла с катка, отправилась в парк и не вернулась домой.

В феврале 2023 года Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми. Спортсменке в июле исполнилось 16 лет.