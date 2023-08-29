Российские военнослужащие уничтожили ангар с техникой ВСУ под Херсоном

РИА Новости: российские военные уничтожили ангар с техникой ВСУ под Херсоном

Российские военнослужащие из группировки «Днепр» за сутки уничтожили под Херсоном ангар с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом рассказал РИА Новости во вторник, 29 августа, источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства также отметил, что было ликвидировано 36 украинских бойцов.

Неподалеку от херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российская армия уничтожила позицию одного из подразделений ВСУ, где ликвидированы пять украинских солдат и 120-миллиметровый миномет с боекомплектом и расчетом из четырех военных, пояснил источник.

28 августа Минобороны России докладывало об отражении двух атак украинской стороны на купянском направлении.

Тогда же противник потерял на херсонском направлении три автомобиля, самоходную американскую артиллерийскую установку М109 «Paladin» и две гаубицы Д-30.

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три управляемые авиабомбы JDAM.