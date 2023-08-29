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10:57, 29 августа 2023Россия

Российские военнослужащие уничтожили ангар с техникой ВСУ под Херсоном

РИА Новости: российские военные уничтожили ангар с техникой ВСУ под Херсоном

Фото: studio204 / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Российские военнослужащие из группировки «Днепр» за сутки уничтожили под Херсоном ангар с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) и реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом рассказал РИА Новости во вторник, 29 августа, источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства также отметил, что было ликвидировано 36 украинских бойцов.

Неподалеку от херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российская армия уничтожила позицию одного из подразделений ВСУ, где ликвидированы пять украинских солдат и 120-миллиметровый миномет с боекомплектом и расчетом из четырех военных, пояснил источник.

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28 августа Минобороны России докладывало об отражении двух атак украинской стороны на купянском направлении.

Тогда же противник потерял на херсонском направлении три автомобиля, самоходную американскую артиллерийскую установку М109 «Paladin» и две гаубицы Д-30.

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три управляемые авиабомбы JDAM.

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    Анна Щербакова
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