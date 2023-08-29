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21:34, 29 августа 2023Интернет и СМИ

В США предрекли полное истощение запасов ракет Storm Shadow у Украины

WSJ: у ВСУ к октябрю могут закончиться запасы ракет Storm Shadow и Scalp

Фото: Benoit Tessier / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут закончиться запасы британских крылатых ракет Storm Shadow и французских Scalp к октябрю этого года. О возможном полном истощении ракет сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает автор статьи, это будет зависеть от уровня трат Киева. По его мнению, ВСУ необходимы дальнобойные ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS) и крылатые ракеты Taurus. «Самой большой слабостью Украины является недостаточное количество средств глубокого поражения, артиллерийских орудий и беспилотных летательных аппаратов», — говорится в материале.

Ранее в августе Киев получил первую партию французских ракет большой дальности Scalp. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что основным вопросом поставок остается их периодичность, но выразил уверенность, что они будут продолжаться, поскольку «тут у французов все очень неплохо».

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    Марина Совина
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