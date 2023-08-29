В Совфеде призвали усилить безопасность в Крыму после слов Подоляка

Ковитиди призвала срочно усилить безопасность в Крыму после слов Подоляка

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди призвала срочно усилить безопасность в Крыму после слов советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что удары по полуострову согласованы с Западом. Подробный комментарий по ситуации сенатор оставила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Ковитиди, в ближайшее время следует перепроверить работу российских систем противовоздушной обороны (ПВО), проанализировать все попытки диверсий и терактов со стороны Киева. Сенатор допустила, что Украина будет пытаться атаковать Крым для того, чтобы сорвать российское наступление осенью.

«Украина попытается заполучить предсказуемым способом передышку. Заполучить она ее сможет, активизируя себя на крымском направлении. Это необходимо Вооруженным силам Украины (ВСУ) для того, чтобы оттянуть силы России с северного и южного направлений», — отметила член Совфеда.

Ковитиди также рекомендовала жителям и гостям Крыма проявлять бдительность и докладывать в правоохранительные органы обо всех подозрительных действиях на территории полуострова.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление о согласии Запада наносить любые удары по Крыму. Он пояснил, что если подтвердится одобрение со стороны западных партнеров на возможные диверсии, то это предоставит России возможность действовать «против всех и каждого» в НАТО.

29 августа советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами. Последние, как уверяет он, поддерживают идею Киева «уничтожать все российское» на полуострове.