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22:32, 29 августа 2023Наука и техника

Индийский аппарат нашел на южном полюсе Луны серу и металлы

Индийский «Прагьян» нашел на южном полюсе Луны серу и металлы

Фото: Biswarup Ganguly / Keystone Press Agency / Global Look Press

Индийский аппарат «Прагьян» нашел на южном полюсе Луны серу и металлы. Об этом сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO) в социальной сети X (бывшая Twitter).

Помимо серы, спектроскоп лазерного пробоя, установленный на луноходе, обнаружил в районе южного полюса такие вещества как алюминий, кальций, железо, кремний, хром, титан, марганец и кислород. Также продолжаются поиски водорода.

Ранее «Прагьян» передал первые данные о температуре поверхности Луны.

Автоматическая межпланетная станция «Чандраян-3» была запущена в космос 14 июля, а 5 августа она вышла на лунную орбиту. 24 августа стало известно, что луноход «Прагьян» сошел с посадочного модуля «Чандраян-3».

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    Марина Совина
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