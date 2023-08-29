Индийский аппарат нашел на южном полюсе Луны серу и металлы

Индийский «Прагьян» нашел на южном полюсе Луны серу и металлы

Индийский аппарат «Прагьян» нашел на южном полюсе Луны серу и металлы. Об этом сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO) в социальной сети X (бывшая Twitter).

Помимо серы, спектроскоп лазерного пробоя, установленный на луноходе, обнаружил в районе южного полюса такие вещества как алюминий, кальций, железо, кремний, хром, титан, марганец и кислород. Также продолжаются поиски водорода.

Ранее «Прагьян» передал первые данные о температуре поверхности Луны.

Автоматическая межпланетная станция «Чандраян-3» была запущена в космос 14 июля, а 5 августа она вышла на лунную орбиту. 24 августа стало известно, что луноход «Прагьян» сошел с посадочного модуля «Чандраян-3».