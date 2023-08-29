Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:20, 29 августа 2023Ценности

Марго Робби сняли в купальнике на море

Фото: Backgrid / Legion-media

Папарацци сняли австралийскую актрису и продюсера Марго Робби в откровенном наряде во время отдыха в Греции. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 33-летняя звезда фильма «Барби» запечатлена на море в слитном белом купальнике с глубокими вырезами по бокам и на спине, который также частично обнажал ягодицы. При этом звезда распустила волосы и дополнила образ массивной золотистой цепочкой с круглым кулоном и тонкими браслетами. Кроме того, она взяла на пляж широкополую соломенную шляпу, солнцезащитные очки и белые шлепанцы.

Материалы по теме:
«Я очень люблю деньги!» На что секс-символ Голливуда Брэд Питт тратит свои многомилионные гонорары?
«Я очень люблю деньги!»На что секс-символ Голливуда Брэд Питт тратит свои многомилионные гонорары?
28 августа 2023
Фильм «Барби» подсадил весь мир на розовый. Что такое барбикор и как мужчины и женщины хотят быть похожими на Барби?
Фильм «Барби» подсадил весь мир на розовый.Что такое барбикор и как мужчины и женщины хотят быть похожими на Барби?
21 июля 2023

Отмечается, что артистка вместе с мужем-кинопродюсером Томом Акерли посетила остров Сифнос.

Ранее в августе американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек также показала фигуру во время отдыха на море. На размещенном снимке 56-летняя знаменитость предстала на фоне лазурной воды в слитном ярко-голубом купальнике на широких бретелях.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Пропавшая в Москве фигуристка нашлась

    «Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России

    Украинского оператора уличили в случайной публикации реальных потерь ВСУ

    На Украине призвали создать альтернативное правительство

    Отец 96 детей уволился с работы и отправился их искать

    Танцовщица рассказала о причине улучшения интимной жизни после 20 лет брака

    В России стали исчезать дачники

    ВСУ атаковали дронами Дом детского творчества в Запорожской области

    Чистая прибыль «Газпрома» рухнула

    Microsoft назвала причину появления критической ошибки в Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости