Марго Робби сняли в купальнике на море

Папарацци сняли австралийскую актрису и продюсера Марго Робби в откровенном наряде во время отдыха в Греции. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

На размещенных кадрах 33-летняя звезда фильма «Барби» запечатлена на море в слитном белом купальнике с глубокими вырезами по бокам и на спине, который также частично обнажал ягодицы. При этом звезда распустила волосы и дополнила образ массивной золотистой цепочкой с круглым кулоном и тонкими браслетами. Кроме того, она взяла на пляж широкополую соломенную шляпу, солнцезащитные очки и белые шлепанцы.

Отмечается, что артистка вместе с мужем-кинопродюсером Томом Акерли посетила остров Сифнос.

Ранее в августе американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек также показала фигуру во время отдыха на море. На размещенном снимке 56-летняя знаменитость предстала на фоне лазурной воды в слитном ярко-голубом купальнике на широких бретелях.