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12:02, 28 августа 2023Ценности

56-летняя Сальма Хайек поплавала в купальнике в море

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала фигуру во время отдыха на море. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 56-летняя знаменитость предстала на фоне лазурной воды в слитном ярко-голубом купальнике на широких бретелях. При этом на фото видно, что плавательный костюм с глубоким декольте частично обнажает ее пышную грудь. В левой руке звезда держит солнцезащитные очки.

Хайек распустила на фото свои длинные волосы и отказалась от макияжа. «Время от времени, когда вы меньше всего этого ждете и когда вам это и не нужно, ваши волосы выглядят потрясающе», — подписала она пост, который набрал почти полмиллиона лайков.

Ранее в августе Сальма Хайек снялась в наряде с глубоким декольте. На размещенном снимке актриса предстала в черном слитном купальнике, демонстрируя пышную подтянутую грудь. На фото звезда присела на кресло, держа в руке чашку с напитком.

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    Екатерина Ештокина
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