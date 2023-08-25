Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 25 августа 2023Ценности

56-летняя Сальма Хайек снялась в наряде с глубоким декольте

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующие публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 56-летняя знаменитость снялась в черном слитном купальнике с глубоким декольте, демонстрируя пышную подтянутую грудь. При это звезда присела на кресло, держа в руке чашку с напитком. Свой образ она дополнила широкополой соломенной шляпой, солнцезащитными очками и туфлями на высоком каблуке и платформе. «Кто любит кофе?» — подписала она пост.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под снимком, который набрал более 765 тысяч лайков. «Какая же вы сексуальная», «Невероятная красота», «Потрясающая натуральная красота», «Великолепная Сальма», — написали они.

Ранее в августе 56-летняя Сальма Хайек снялась в купальнике на яхте. Знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена на яхте в бирюзовом купальнике люксового бренда Gucci, держа в руках стакан с коктейлем.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров высказался о гибели Пригожина

    Трамп заявил о готовности участвовать в дебатах только при одном условии

    Жители Калужской области сообщили о взрывах

    56-летняя Сальма Хайек снялась в наряде с глубоким декольте

    Захарова предупредила о последствиях поставок боеприпасов с ураном для Украины

    Нганну назвал лучший поединок в карьере

    Пентагон не увидел подтверждений поражения борта Пригожина ракетой

    Выявлены механизмы принятия решений в мозге

    Стало известно о трагедии одного московского двора

    В Одессе произошли взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости