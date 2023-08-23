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01:00, 23 августа 2023Ценности

56-летняя Сальма Хайек снялась в купальнике на яхте

Фото: @salmahayek

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в откровенном виде и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена на яхте в бирюзовом купальнике люксового бренда Gucci, держа в руках стакан с коктейлем. На размещенном кадре также видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а ее образ дополняют солнцезащитные очки.

Поклонники восхитились внешним видом актрисы и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Королева, ты выглядишь великолепно», «Нестареющая красота», «Как всегда привлекательно выглядишь», «Самая красивая женщина на планете», «Само совершенство», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что в сети появились снимки Сальмы Хайек без фотошопа. На размещенных фото папарацци запечатлели звезду на яхте в синем раздельном купальнике. При этом на кадрах видно, что на теле знаменитости присутствуют целлюлит и жировые складки.

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    Мария Винар
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