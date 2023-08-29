Движение по Крымскому мосту приостановили

Движение на Крымском мосту временно перекрыли для транспортных средств

На Крымском мосту временно приостановили движение транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. О причинах перекрытия движения не сообщается.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и машины, тысячи человек обеспечивают безопасность. Он также призвал россиян отказаться от съемки видео с Крымского моста, поскольку их может использовать противник.

Также власти озвучили порядок действий в случае тревоги. Если она застала человека при прохождении досмотра перед въездом, водителю необходимо сложить все вещи в автомобиль, убедиться, что все попутчики вернулись в машину, и направиться в безопасное место. При нахождении непосредственно на мосту надо следовать указаниям системы громкоговорителей, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста.