Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:35, 29 августа 2023Россия

Движение по Крымскому мосту приостановили

Движение на Крымском мосту временно перекрыли для транспортных средств
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

На Крымском мосту временно приостановили движение транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. О причинах перекрытия движения не сообщается.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и машины, тысячи человек обеспечивают безопасность. Он также призвал россиян отказаться от съемки видео с Крымского моста, поскольку их может использовать противник.

Также власти озвучили порядок действий в случае тревоги. Если она застала человека при прохождении досмотра перед въездом, водителю необходимо сложить все вещи в автомобиль, убедиться, что все попутчики вернулись в машину, и направиться в безопасное место. При нахождении непосредственно на мосту надо следовать указаниям системы громкоговорителей, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали об отсутствии у Путина планов приехать на похороны Пригожина

    Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

    Армия США испытала новую систему РЭБ MFEW-AL

    Стилистка раскрыла способы выглядеть визуально моложе с помощью одежды

    Тысячи пилотов в США скрыли психические заболевания и попались

    В России подорожает самый популярный автомобиль

    В России спрогнозировали рекордные продажи легковых автомобилей

    В российском регионе отменили школьные линейки для большинства классов

    В российских регионах началась нехватка газа для автомобилей

    В Кремле оценили слова Папы Римского о России и ее истории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости