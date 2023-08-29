Полицейский подделал анализы переехавшего пенсионерку российского депутата

Полицейский подделал анализы воронежского депутата, сбившего на авто пенсионерку

Старший лейтенант полиции подделал анализы пьяного депутата, который переехал на автомобиле пенсионерку в Воронежской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным канала, против полицейского возбудили дело по статье 286 (Превышение должностных полномочий) и 303 («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности») УК РФ.

Ранее в сети появилось видео. В ролике можно увидеть, как иномарка на скорости сбивает россиянку, которая следует по переходу на зеленый сигнал светофора. От удара пожилая женщина отлетает на несколько метров. На помощь ей поспешили свидетели происшествия, 75-летнюю пострадавшую отвезли в больницу, однако спасти ее не удалось. Авария произошла в городе Лиски на улице Ленина. За рулем авто находился 73-летний бизнесмен и депутат Анатолий Шабанов.

Прибывший на место сотрудник ГИБДД отвез Шабанова на освидетельствование на алкогольное опьянение. Проверка показала, что городской депутат в момент наезда на пенсионерку был трезв. Однако потом выяснилось, что подобные результаты виновнику ДТП помог получить автоинспектор — он сдал за депутата анализ мочи.

