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11:51, 29 августа 2023Россия

Россиянам перечислили нововведения в школах с 1 сентября

В школах России с 1 сентября введут военную подготовку и новый учебник истории
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В российских школах с 1 сентября введут начальную военную подготовку, начнут преподавать 11-классникам историю по новому учебнику, вернут серебряные медали, а также будут в обязательном порядке привлекать учеников к общественно полезной трудовой деятельности. Нововведения перечислены в материале РБК.

В декабре 2022 года Министерство просвещения утвердило федеральные образовательные программы для школ на предстоящий учебный год, среди которых, в частности, предусмотрена начальная военная подготовка (НВП).

Кроме того, внесены изменения в преподавание истории, где появится блок о специальной военной операции (СВО) России на Украине. Также Минпросвещения представило в августе новый учебник для учащихся 11 классов.

Помимо этого, с 1 сентября российских школьников будут в обязательном порядке привлекать к общественно полезной трудовой деятельности. Соответствующий закон ранее подписал президент России Владимир Путин. Кроме того, внесены и другие изменения в закон об образовании — согласно им, в школы возвращаются серебряные медали.

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    Игорь Дмитров
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