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13:48, 30 августа 2023Ценности

Косметолог раскрыла действенные способы восстановить кожу после отпуска

Врач Константиновская призвала увлажнять кожу средствами с алое после отпуска

Фото: Unsplash

Врач-дерматокосметолог Екатерина Константиновская раскрыла действенные способы, которые помогают восстановить кожу после отпуска. Соответствующий комментарий публикует издание «Доктор Питер».

В первую очередь эксперт предупредила, что после долгого пребывания на солнце кожа становится сухой и обезвоженной. Доктор посоветовала увлажнять ее средствами, в состав которых входит мочевина, алое и пантенол. Помимо этого, Константиновская уточнила, что находящиеся в кремах витамины Е и С способны предотвратить разрушение коллагена и эластина, которые отвечают за упругость.

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Среди прочего, медик порекомендовала тщательно готовиться к перелетам, вследствие которых лицо может быть склонно к воспалениям и шелушению. Константиновская призвала брать с собой тканевую маску, патчи для глаз и питательный крем. Кроме того, она добавила, что по возможности желательно двигаться и пить больше воды, чтобы избежать застоя крови.

В заключение специалистка заявила, что после отдыха необходимо выспаться. Она пояснила, что во время сна происходят активные процессы регенерации кожи и выработки коллагена, что помогает лицу выглядеть отдохнувшим.

В июле врач-косметолог и трихолог Виктория Ощепкова перечислила россиянкам способы улучшить качество волос после отпуска. Доктор посоветовала использовать восстанавливающие маски для кожи головы, которые уменьшают проявление сухости и раздражения. В список необходимых уходовых продуктов она также включила минерализующие лосьоны.

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    Екатерина Ештокина
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