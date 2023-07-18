Россиянкам перечислили способы улучшить качество волос после отпуска

Трихолог Виктория Ощепкова посоветовала минерализующие лосьоны для восстановления волос

Врач-косметолог и трихолог Виктория Ощепкова перечислила россиянкам способы, которые позволяют улучшить качество волос после отпуска. Ее комментарий публикует Life.

В первую очередь специалистка отметила важность ношения головных уборов, которые защищают пряди от агрессивного воздействия солнца. «Помните, профилактика всегда лучше, чем лечение, поэтому основная рекомендация в летний период времени — использование солнцезащитных спреев или бальзамов для волос. Однако если вы находились под солнцем без профилактических мер, то важно грамотное восстановление кожи головы и локонов», — заявила Ощепкова.

Доктор посоветовала использовать восстанавливающие маски для кожи головы, которые уменьшают проявление сухости и раздражения. В список необходимых уходовых продуктов она также включила минерализующие лосьоны. Помимо этого, Ощепкова добавила, что нужно увлажнять пряди с помощью кондиционеров, бальзамов, сывороток и масок преимущественно с церамидами в составе.

Среди прочего, медик рекомендовала микротоковую терапию, плазмотерапию волосистой части головы, а также мезотерапию с витаминами и антиоксидантами.

Ранее в июле стилист Иван Субота перечислил россиянкам действенные способы восстановить волосы после отпуска. В первую очередь специалист посоветовал сделать салонные процедуры, которые способны очистить кожу головы и восстановить структуру прядей по длине. Помимо этого, по словам Суботы, увлажнить волосы помогут добавленные в шампунь несколько капель масла авокадо или макадамии.