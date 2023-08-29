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17:32, 29 августа 2023Бывший СССР

Мэр Харькова назвал последствия бойкота русского языка на Украине

Мэр Харькова: бойкот русского языка может вызвать сопротивление жителей Украины

Фото: Kirsty Wigglesworth / Pool / Reuters

Навязывание бойкота русского языка на Украине может вызвать сопротивление со стороны жителей республики, всю жизнь говоривших по-русски. Такие последствия мэр Харькова Игорь Терехов назвал в интервью агентству AFP

По его словам, сменить язык коммуникации будет сложно, в частности, людям старшего поколения. «Настаивать на том, чтобы люди отказались от русского — не лучший способ», — подчеркнул он.

В AFP также отметили, что Терехов давал интервью на украинском, но со своими сотрудниками общался на русском.

В феврале уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень второй раз оштрафовал мэра Харькова за использование русского языка в социальных сетях. До этого Терехов подавал в суд на языкового омбудсмена из-за штрафа, возмутившись при этом требованием общаться с русскоязычным большинством харьковчан на украинском языке.

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    Георгий Нестеров
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