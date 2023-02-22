Мэра Харькова оштрафовали второй раз за русский язык

Мэра Харькова Терехова оштрафовали второй раз за использование русского языка

Мэра Харькова Игоря Терехова оштрафовали второй раз за использование русского языка в социальных сетях. Об этом сообщает издание «Українські Новини».

«Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень оштрафовал (…) мэра Харькова Игоря Терехова за использование негосударственного языка на официальной странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и мессенджере Telegram», — сказано в сообщении.

Уточняется, что размер штрафа составил 3400 гривен (около 7 тысяч рублей). Как отмечается, мэр нарушил закон республики «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Ранее Терехов подал в суд на языкового омбудсмена из-за штрафа за использование русского языка. Мэр возмутился требованием общаться с населением на украинском языке, хотя 80 процентов харьковчан — русскоязычные. При этом он согласился говорить на государственном языке в официальной обстановке. Кремень добился, чтобы Терехова оштрафовали за русскую речь во время украинского национального телемарафона в ноябре 2022 года. Тогда же ему вынесли предупреждение за публикацию в соцсетях сообщений от имени мэра города на негосударственном языке.

