Зеленский уволил главу СБУ в Закарпатской области

Зеленский снял с должности главу СБУ в Закарпатской области Борзилова

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главу Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области Евгения Борзилова. Указ опубликован на сайте главы государства.

«Уволить Борзилова Евгения Викторовича с поста начальника управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области», — говорится в указе.

Его назначили начальником регионального управления ведомства в июле 2022 года. Перед этим он занимал аналогичную должность в Полтавской области.

Ранее стало известно о кадровых перестановках в СБУ. Зеленский назначил новых заместителей главы ведомства и определил Александра Пелина новым начальником управления СБУ в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.