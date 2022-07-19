Зеленский сменил глав СБУ в пяти областях Украины

Президент Украины Зеленский подписал указы о смене глав СБУ в пяти областях

Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав Службы безопасности (СБУ) в пяти областях страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указы главы государства.

Речь идет о Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях. Новыми руководителями региональных спецслужб стали Александр Куць, Эдуард Федоров, Иван Рудницкий, Евгений Борзилов и Сергей Лысак соответственно.

Отмечается, что некоторые из них уже занимали аналогичные должности в других украинских регионах. Лысак работал в Житомирской области, Рудницкий — в Закарпатской, а Борзилов — в Полтавской.

Также президент подписал указы об увольнении глав СБУ в Днепропетровской и Сумской областях — Владимира Крестьянского и Руслана Григоренко. С должности заместителя председателя ведомства также был снят Владимир Горбенко.

Ранее Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Это произошло на фоне громких дел о государственной измене среди высших офицеров спецслужбы. 19 июля Верховная Рада проголосовала за увольнение Баканова.