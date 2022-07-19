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Верховная Рада поддержала увольнение главы СБУ

Профильный комитет Верховный Рады поддержал увольнение Баканова с поста главы СБУ

Фото: Hennadii Minchenko / ZUMAPRESS / Globallookpress.com

В Верховной Раде прошло заседание, на котором депутаты проголосовали за увольнение Ивана Баканова с поста главы Службы безопасны Украины (СБУ). Об этом сообщается в Telegram-канале украинского парламентария Ярослава Железняка.

Уточняется, что решение поддержал профильный комитет Верховной Рады, в котором восемь депутатов проголосовали за увольнение должностного лица с позиции главы ведомства, в то время как трое воздержались.

Ранее в Киеве объяснили нехваткой кадров отстранение генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова. Подчеркивается, что было принято решено именно об отставке, а не увольнении должностных лиц, поскольку на их позиции некого назначить.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, согласно которому генпрокурора сняли с должности в соответствии с частью 2 статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения». Главу СБУ отстранили согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, говорится в указе.

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Алевтина Запольская
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