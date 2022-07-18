В Киеве объяснили отстранение генпрокурора и главы СБУ

«Страна.ua»: отстранение генпрокурора Украины и главы СБУ объяснили нехваткой кадров

В Киеве объяснили нехваткой кадров отстранение генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах страны.

«Ключевая проблема в том, что, если их увольнять, это решение нужно проводить через Верховную Раду, и в таком случае правильно сразу предлагать альтернативную кандидатуру на назначение», — подчеркнул источник издания.

Однако на позиции генерального прокурора и главы СБУ назначить некого, отмечается в публикации, поэтому было решено именно отставить, а не уволить должностных лиц. Помимо этого, источник заметил, что случай Баканова расследуют в течение долгого времени.

В отношении Венедиктовой было сказано, что ее давно намеревались уволить, поскольку «[в Генеральной прокуратуре] был просто бардак и отсутствие работы».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, согласно которому генпрокурора сняли с должности в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения». Главу СБУ отстранили согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины, говорится в указе.