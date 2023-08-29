Володин высказался об ужесточении ответственности для электросамокатчиков

Володин: вопрос о повышении ответственности для электросамокатчиков проработают

Вопрос повышения ответственности при езде на электросамокатах необходимо проработать. Госдума проконтролирует этот вопрос, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

«Важно, чтобы каждый осознавал свою ответственность, особенно в случаях, когда в результате его езды страдают люди», — написал Володин, указав на то, что с 2023 года начали работать правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, моноколеса и гироскутеры.

Согласно приведенной парламентарием статистике, с 2019 года количество ДТП с электросамокатчиками увеличилось более чем в 40 раз. По мнению Володина, если раньше случаи аварий с СИМ были отдельными, то сейчас такая проблема приобрела массовый характер. Прежде всего, в ДТП страдают дети и пожилые люди, указал депутат.

Чтобы решить возникшую проблему, следует принять различные меры — от самых радикальных до умеренных, рассказал Володин. В первом случае можно полностью запретить прокат электросамокатов, во втором — ограничить их скорость и места пользования.

Так, в Сингапуре фактически запрещены электросамокаты за исключением велодорожек, где на них можно передвигаться. В случае нарушения установленных государством правил гражданин должен заплатить 2 тысячи сингапурских долларов, что составляет 1,4 тысячи долларов США, или он будет заключен под стражу на срок до трех месяцев. Помимо этого, в Париже ввели полный запрет электропроката самокатов, а в Нидерландах действует штраф 360 евро за езду на электросамокатах на дорогах общего пользования.

Ранее стало известно, что местным властям захотели дать право ограничивать использование электросамокатов — такой проект внесен в Госдуму ее вице-спикером Владиславом Даванковым. Ограничительные меры при одобрении горожан можно будет вводить на конкретных территориях муниципалитета — парках, скверах или пешеходных зонах.

В свою очередь в Совфеде выступили за ужесточение ответственности за нарушение правил для самокатов.

С 1 марта в России начали действовать изменения правил дорожного движения, согласно которым электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Теперь перемещаться на них по тротуарам можно только со скоростью не выше 25 километров в час.