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13:15, 29 августа 2023Россия

В российском регионе захотели вооружить бригады скорой помощи

В Алтайском крае предложили выдать врачам скорой помощи травматические пистолеты

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Алтайском крае захотели выдать оружие врачам скорой помощи. С таким предложением выступил депутат регионального заксобрания Сергей Булаев в своем Telegram-канале.

Поводом стало второе за два месяца нападение на сотрудника скорой помощи. «В июле это случилось в Яровом. 25 августа в Бийске негодяй, к которому в бар приехала бригада скорой, ударил фельдшера в лицо, сломал нос», — рассказал депутат.

По словам Булаева, бригады скорой помощи необходимо вооружить электрошокерами или травматическими пистолетами. Он заверил, что местные депутаты подготовят официальное обращение в региональные Минздрав и МВД.

В России сотрудники скорой помощи часто становятся жертвами нападений со стороны пациентов и их родных. Так, в мае в Центральном районе Санкт-Петербурга мужчина вызвал медиков для знакомой, а затем избил приехавшего фельдшера — несколько раз ударил медработника по голове и повалил его на землю. У 33-летнего пострадавшего диагностировали ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.

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Кроме того, в апреле пьяный 43-летний житель Санкт-Петербурга набросился с кулаками на водителя скорой помощи. Объяснить причину своего поведения нападавший не смог. Происшествие попало на видео.

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    Константин Лысяков
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