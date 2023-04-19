Петербуржец избил приехавшего на вызов водителя скорой помощи и попал на видео

«112»: в Санкт-Петербурге пьяный мужчина избил приехавшего на вызов водителя скорой помощи

В Санкт-Петербурге пьяный 43-летний мужчина избил приехавшего на вызов водителя скорой помощи. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На появившемся в сети видеоролике видно, как петербуржец беспричинно набрасывается с кулаками на мужчину, сидящего на водительском месте в карете скорой. Хулигана пытается оттащить его товарищ. Фельдшер докладывает о нападении своим коллегам.

Позже сотрудники полиции задержали дебошира. Мужчину отправили трезветь в спецпомещение для задержанных. Объяснить, по какой причине он атаковал водителя скорой, петербуржец не сумел. Следователи выписали ему административный протокол. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

12 апреля сообщалось, что в Петербурге мужчина избил педиатра, чтобы получить для своего ребенка направление к аллергологу. После случившегося медика доставили в больницу №26 на улице Костюшко.

Еще раньше в подмосковной Балашихе пациент избил врача в травмпункте. Полицейские выяснили, что нападавший — москвич 1994 года рождения. Его задержали и доставили в отделение.