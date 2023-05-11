В Петербурге мужчина вызвал скорую для знакомой и избил приехавшего фельдшера

В Центральном районе Петербурга мужчина вызвал скорую помощь и избил приехавшего фельдшера

В Центральном районе Санкт-Петербурга мужчина вызвал скорую помощь для знакомой, а затем избил приехавшего фельдшера. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

10 мая в ведомство поступила информация о том, что в автомобиле скорой помощи, который выехал на улицу Ломоносова, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибывшие на место инцидента правоохранители выяснили, что у мужчины, который вызвал медиков для знакомой, произошел конфликт с фельдшером — агрессор несколько раз ударил медработника по голове и повалил его на землю.

По данным 78.ru, у 33-летнего пострадавшего диагностировали ушибы мягких тканей головы и грудной клетки. Нападавшим оказался 29-летний безработный мужчина, его задержали и поместили в изолятор.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пьяный 43-летний мужчина набросился с кулаками на водителя скорой помощи. Объяснить причину своего поведения агрессор не смог.

До этого в Саратове сын больной женщины жестоко избил приехавших на вызов девушек-фельдшеров. У пострадавших диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, подозрение на сотрясение мозга и другие повреждения.