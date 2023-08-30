Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:01, 30 августа 2023Из жизни

Раввин выдал себя за дрессировщика собак ради секса и попал за решетку

В Израиле арестован раввин из США, обманывавший женщин ради секса

Фото: Tatiana Rodriguez / Unsplash

В Израиле попал за решетку раввин, который обманывал женщин ради секса. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

34-летний гражданин США Йозеф Паризер был арестован во вторник, 22 августа. Как выяснило следствие, за последние 10 месяцев он обманом вступил в «серьезные романтические отношения» как минимум с девятью пострадавшими.

Паризер, служивший раввином в одном из иерусалимских духовных учебных заведений, демонстрировал разную религиозность в зависимости от интересов женщины, которую хотел обмануть. Перед одними он представал светским человеком, перед другими — глубоко верующим. Кроме того, мужчина выдумывал себе разные биографии. Например, при встрече с одной из любовниц он выдал себя за дрессировщика собак-поводырей.

Материалы по теме:
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!» Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
15 августа 2018
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Злоумышленник обещал жениться на обманутых и регулярно занимался сексом с некоторыми из них. В итоге некоторые женщины узнали о его двойной жизни и написали заявления в полицию. Другие отказались сотрудничать с правоохранителями, предпочтя «забыть обо всем и двигаться дальше».

Согласно израильскому уголовному кодексу, половой акт по обоюдному согласию, случившийся в результате обмана одной из сторон, признается изнасилованием.

Фотографию Паризера распространили через СМИ в надежде, что в полицию обратятся новые пострадавшие. В данный момент решается вопрос о продлении ареста.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина прикинулась мужчиной, чтобы склонить знакомую к сексу, и попала под суд. Ее обвинили в изнасиловании.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Савин
    Обсудить
    Последние новости

    Два самолета Ил-76 загорелись после атаки дронов в Пскове

    Экономист высказался о вероятности роста курса доллара до 100 рублей

    В Германии подняли вопрос об уничтоженных на Украине танках Leopard

    Секс-коуч назвала причину навязчивого желания узнать об интимном опыте партнера

    Раввин выдал себя за дрессировщика собак ради секса и попал за решетку

    Экс-разведчик США рассказал о ловушке России для ВСУ

    В Рязанской области сбит еще один беспилотник

    Крымский дрон «Сарыч-2» поступит на вооружение после испытаний

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Джиджи Хадид снялась в платье из сетки без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости