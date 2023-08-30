Раввин выдал себя за дрессировщика собак ради секса и попал за решетку

В Израиле арестован раввин из США, обманывавший женщин ради секса

В Израиле попал за решетку раввин, который обманывал женщин ради секса. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

34-летний гражданин США Йозеф Паризер был арестован во вторник, 22 августа. Как выяснило следствие, за последние 10 месяцев он обманом вступил в «серьезные романтические отношения» как минимум с девятью пострадавшими.

Паризер, служивший раввином в одном из иерусалимских духовных учебных заведений, демонстрировал разную религиозность в зависимости от интересов женщины, которую хотел обмануть. Перед одними он представал светским человеком, перед другими — глубоко верующим. Кроме того, мужчина выдумывал себе разные биографии. Например, при встрече с одной из любовниц он выдал себя за дрессировщика собак-поводырей.

Злоумышленник обещал жениться на обманутых и регулярно занимался сексом с некоторыми из них. В итоге некоторые женщины узнали о его двойной жизни и написали заявления в полицию. Другие отказались сотрудничать с правоохранителями, предпочтя «забыть обо всем и двигаться дальше».

Согласно израильскому уголовному кодексу, половой акт по обоюдному согласию, случившийся в результате обмана одной из сторон, признается изнасилованием.

Фотографию Паризера распространили через СМИ в надежде, что в полицию обратятся новые пострадавшие. В данный момент решается вопрос о продлении ареста.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщина прикинулась мужчиной, чтобы склонить знакомую к сексу, и попала под суд. Ее обвинили в изнасиловании.