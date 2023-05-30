Прикинувшаяся мужчиной женщина склонила партнершу к сексу и попала за решетку

Прикинувшаяся мужчиной британка попала под суд из-за секса с любовницей

Женщина из Великобритании, прикинувшаяся мужчиной, чтобы склонить к сексу партнершу, попала под суд по обвинению в изнасиловании. Как сообщает Daily Star, после оглашения приговора она подпадет за решетку.

40-летняя Блейд Сильвано из города Бишопс-Касл, графство Шропшир, познакомилась с будущей жертвой в 2016 году в интернете, где выдавала себя за мужчину. Пара долгое время общалась на расстоянии при помощи мессенджеров и даже начала планировать свадьбу. Они впервые встретились в декабре 2016 года.

Сильвано склонила обманутую любовницу к сексу, в ходе которого ввела в нее «неизвестный предмет». Согласно материалам следствия, британка не позволяла партнерше трогать себя в районе промежности во время полового акта. Кроме того, она лгала, что служит в Британской армии и больна раком.

Когда мы занимались сексом, Блейд обычно завязывал мне глаза, и мне запрещалось смотреть на процесс проникновения. […] Он не позволял мне касаться его паха, и я никогда не видела его пенис. Я могла гладить его по спине и бокам, но мне не удавалось засунуть руки под одежду или его нижнее белье. […] Если я пыталась дотянуться до его половых органов, он одергивал меня и отталкивал. […] Он сказал мне, что мужчина, поэтому я и согласилась заняться с ним сексом. Любовница и жертва Блейд Сильвано

На суде обвиняемая, которая не идентифицирует себя как женщина и принадлежит к так называемым пансексуалам, утверждала, что не скрывала свой биологический пол. По ее словам, возлюбленной было известно, что все это ролевая игра. «У нас обоих были проблемы дома, так что это была форма эскапизма. Просто ролевая игра, и она была на нее согласна. Это не значит, что все это на самом деле произошло. Она знает, что я не мужчина. То, что она так меня называет, часть игры», — заявила Сильвано судье.

Однако суд не согласился с доводами Сильвано и пришел к выводу, что она намеренно ввела женщину в заблуждение, склонив ее к сексу обманом. Судья Филипп Грей сказал, что Сильвано ждет реальный тюремный срок, а из-за дачи ложных показаний, она лишилась возможности выйти под залог.

Срок, который Сильвано проведет в заключении, будет определен на заседании 6 июня.

Ранее сообщалось о женщине, которая выдумала изнасилование, и попала под суд из-за своих фантазий. Сотрудница Стэнфордского университета обвинила в нападении своего коллегу.