Женщина выдумала собственные изнасилования и попала под суд

Сотрудницу университета в США арестовали за ложные обвинения коллеги в изнасиловании

В США арестовали сотрудницу Стэндфордского университета, которая выдумала собственные изнасилования, обвинила в них коллегу и получила крупную компенсацию. Об этом сообщает KPIX-TV.

Под суд попала 25-летняя Дженнифер Грайз из города Санта-Клара, штат Калифорния, которая работала в университете инспектором Центра жилищного обслуживания. Женщину взяли под стражу утром 15 марта по обвинению в даче ложных показаний и других правонарушениях.

9 августа 2022 году Грайз пришла в больницу вуза и рассказала медсестре, что была изнасилована в одном из общежитий. По ее словам, преступление совершил стройный чернокожий мужчина в возрасте около 30. При этом Грайз сказала медсестре, что не хочет, чтобы полиция пока связывалась с ней по этому поводу. Тем не менее сотрудница клиники оповестила правоохранительные органы, началось расследование.

7 октября Грайз снова обратилась в больницу университета и заявила, что ее снова изнасиловал мужчина, причем его описание было таким же, как в первом случае. Полиция распространила информацию о преступлении по кампусу, что вызвало протесты со стороны студентов с требованиями усилить меры безопасности.

Как пишет New York Post, вскоре детективы выяснили, что в марте 2022-го Грайз подавала жалобу о сексуальных домогательствах на коллегу, который подходил под приметы предполагаемого преступника. Более того, женщина рассказывала приятельнице, что состояла с ним в отношениях, затем он якобы изнасиловал ее и она забеременела двойней, но потом у нее случился выкидыш.

Поднятые следователями медицинские документы показали, что Грайз никогда не была беременной, а в ее анализах после мнимых изнасилований мужская ДНК отсутствует. После обоих вымышленных изнасилований женщина получила некие суммы от Калифорнийской комиссии по компенсациям жертвам преступлений. Неизвестно, сколько денег ей выделили, но подобная выплата может достигать 70 тысяч долларов (около 5,4 миллиона рублей).

В январе Грайз призналась детективам, что выдумала все три изнасилования и написала оболганному коллеге письмо с извинениями. Тем не менее в этом тексте она называет его «своим обидчиком».

Судебный процесс, на котором будет рассматриваться дело Дженнифер Грайз, пройдет в Сан-Хосе. Весь список обвинений пока не оглашался, но известно, что от нее могут потребовать выплатить крупный штраф, так как только Стэнфордский университет потратил на расследование мнимых изнасилований около 300 тысяч долларов (23,1 миллиона рублей).

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