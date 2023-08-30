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15:18, 30 августа 2023Экономика

В Госдуме предложили продлить блокировку средств для борьбы с мошенниками

ЛДПР предложила продлить проверки банками подозрительных операций до пяти дней

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В России предложили продлить срок блокировки банками средств на счетах для проверки подозрительных операций с двух до пяти дней. Такую инициативу внес на рассмотрение в Государственную думу 30 августа депутат от ЛДПР, вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов, следует из думской базы данных.

Как пояснил депутат РИА Новости, срок проверки платежей на мошенничество должен быть увеличен, чтобы у людей было больше времени «разобраться в ситуации и не потерять свои деньги». Законопроект также предусматривает увеличение срока, когда клиент обязан сообщить банку о краже средств с карты, до 60 дней. Сейчас россияне должны сделать это не позднее следующего дня после получения от банка уведомления о подозрительной операции, напомнил Чернышов.

Он также подчеркнул, что число пострадавших от действий мошенников растет с каждым годом, при этом большая часть таких преступлений остается нераскрытыми, а злоумышленники — безнаказанными. По словам Чернышова, причина в том, что существующий закон предполагает слишком сжатые сроки уведомления о списании средств без ведома владельца счета. Если гражданин не уложится в данное время, то банк не обязан возмещать ущерб, и надежды на возврат денег практически нет, добавил депутат.

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В пояснительной записке к законопроекту указано, что в прошлом году объем мошеннических операций вырос на 4,29 процента по сравнению с 2021 годом «на фоне активного развития новых дистанционных платежных сервисов и роста объема денежных переводов с применением электронных средств платежа». Автор документа напомнил, что в 2022 году преступникам удалось украсть у россиян 14,1 миллиарда рублей.

Ранее Сбер рассказал, что мошенники начали реализовывать преступную схему, при использовании которой вынуждают отдавать деньги не только свою жертву, но и родственников этого человека. Гражданина убеждают, что якобы недобросовестные сотрудники банка пытаются оформить на него кредит и похитить деньги, и для сохранения средств необходимо оформить другой заем и перевести деньги на «безопасный счет». Однако, получив средства, преступники начинают расспрашивать о наличии родственников, которым «тоже может угрожать опасность», объяснили в банке.

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