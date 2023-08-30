В Евросоюзе пообещали поддерживать Украину «что бы ни произошло»

Боррель: Евросоюз продолжит поддержку Украины «что бы ни произошло»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны и иностранных дел стран Евросоюза 30-31 августа обсудят поддержку Украины, которая продолжится «что бы ни произошло». Его слова передает РИА Новости.

Он пообещал обсудить стабильность и финансовую поддержку Украины. «Она должна продолжаться сейчас и после войны, что бы ни произошло», — сказал он.

Боррель отметил, что будет вестись «глубокая дискуссия» по этому вопросу.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин предположил, что страны Евросоюза найдут компромисс относительно объемов поддержки Украины. По его мнению, каких-то фундаментальных противоречий между странами ЕС все же нет, хоть и есть разногласия.