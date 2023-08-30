Стекла в здании следственного комитета выбило во время падения беспилотника

Власти Брянска: в здании СКР выбило стекла во время падения беспилотника

В Брянске в здании Следственного управления Следственного комитета России по региону выбило стекла во время падения беспилотника. Об этом сообщает администрация города в Telegram-канале.

Власти Брянска рассказали, что над городом были сбиты три беспилотных летательных аппарата (БПЛА). А один из них упал на здание СК. Отмечается, что пострадавших нет.

Ранее стало известно, что инцидент произошел в шесть часов на улице Красноармейской в доме 158.

О том, что жители Брянска сообщили о звуке взрыва в городе в ночь на среду, 30 августа, сообщалось ранее. Звук было хорошо слышно в районах Володарка и Советский. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны.