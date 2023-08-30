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14:22, 30 августа 2023Россия

Минобороны сообщило об уничтожении новейшей украинской САУ «Богдана»

Минобороны: украинская САУ «Богдана» уничтожена на запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Новейшая украинская самоходная артиллерийская установка «Богдана» уничтожена на запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого, в ходе боев на указанном направлении были уничтожены три артиллерийские системы М777 и три гаубицы М119 производства США, а также британская САУ AS-90.

САУ «Богдана» — первая украинская «самоходка», разработанная под натовские боеприпасы калибра 155 миллиметров. В июле украинские войска впервые обстреляли из «Богданы» российскую территорию. При обстреле Вооруженные силы Украины применили американские реактивные снаряды Excalibur увеличенной дальности.

30 августа Минобороны сообщило об отражении девяти атак ВСУ на запорожском направлении. Отпор наступавшему противнику дали артиллеристы и летчики ВКС России.

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    Алан Босиков
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