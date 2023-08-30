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05:59, 30 августа 2023Мир

В Британии на карнавале покусали шестерых полицейских

Шестеро полицейских были покусаны на карнавале в Ноттинг-Хилл в Лондоне

Фото: Alishia Abodunde / Reuters

Во время карнавала афро-карибской культуры в Ноттинг-Хилл на северо-западе Лондона пострадали 75 полицейских. Об этом сообщает The Independent.

Уточняется, что в ходе мероприятия шестеро полицейских были укушены/ один из них находится в больнице. Кроме того, один правоохранитель подвергся сексуальному насилию. «Это абсолютно отвратительно. Неудивительно, что наши сотрудники опасаются следить за порядком на данном мероприятии», — приводит издание заявление британской столичной полиции. Также отмечается, что за два дня карнавала были задержаны 275 человек.

Ожидалось, что мероприятие в этом году посетит больше двух миллионов человек.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил к четырем годам лишения свободы мужчину, ударившего ножом прохожего и покусавшего полицейских.

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    Марина Совина
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