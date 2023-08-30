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23:56, 30 августа 2023Бывший СССР

Пилоты ВСУ прошли подготовку в Дании

Главком ВСУ Залужный: пилоты ВСУ успешно прошли подготовку в Дании

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своем Telegram-канале сообщил, что часть украинских пилотов прошли курс обучения в Дании и могут приступать к летной подготовке.

Накануне он провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба ВС Дании Флеммингом Лентфером. Залужный уточнил, что «в фокусе — обучение украинских пилотов и инженеров на F-16».

Ранее Залужный на переговорах с командующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи и начальником Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмиралом Тони Радакином обсудил актуальную ситуацию на поле боя, а также нужды украинских солдат и увеличение производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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    Юлия Мискевич
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