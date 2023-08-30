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14:42, 30 августа 2023Из жизни

Дельфины ради забавы напали на морскую свинью на глазах у людей

«Би-би-си»: дельфины в Великобритании атаковали морскую свинью и попали на видео

У побережья Западного Уэльса, Великобритания, восемь дельфинов-афалин ради забавы напали на морскую свинью. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание «Би-би-си».

Группа из девяти любителей природы отправилась на закатный круиз у берегов Западного Уэльса. Когда яхта возвращалась к берегу, перед пассажирами развернулось необычное зрелище. На глазах у людей восемь афалин атаковали морскую свинью, которая была значительно меньше них по размеру.

44-летний владелец туристической компании Бретт Стоунс рассказал, что подобные случаи происходят крайне редко. Он отметил, что дельфины и морские свиньи похожи друг на друга, поэтому поначалу туристы даже не поняли, что происходит. Атака длилась менее десяти минут, и у морской свиньи не было шансов противостоять агрессорам.

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Экскурсовод Джош Педли рассказал, что морская свинья несколько раз пыталась спрятаться под кораблем. В конце концов афалины потеряли к ней интерес.

Реакции очевидцев были смешанными. Некоторые были потрясены увиденным, другие сочли это частью жестокого, но естественного мира природы.

Ранее сообщалось, что агрессивные дельфины напали на купальщиков на пляже в Японии, искусали их и переломали им кости. В результате встречи с морским млекопитающим один из мужчин получил три или четыре перелома ребер и укусы на руках.

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    Алиса Дмитриева
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