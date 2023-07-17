Дельфины напали на купальщиков и переломали им кости

Дельфины в Японии напали на отдыхающих на пляже и искусали их

Агрессивные дельфины напали на купальщиков на пляже в Японии, искусали их и переломали им кости. Об этом сообщает японская газета «Асахи симбун».

Ранним утром 60-летний мужчина с другом купались в пяти метрах от берега в поселке Михама префектуры Фукуи. Неожиданно на пожилого японца напал дельфин. В результате встречи с морским млекопитающим японец получил три или четыре перелома ребер и укусы на руках. Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию.

Позже стало известно, что тем же утром дельфин покусал 40-летнего отдыхающего в Михаме.

С начала сезона на пляже, который посещают местные жители и туристы из других регионов страны, зафиксировано уже шесть нападений дельфинов. Местные власти призвали посетителей пляжа держаться подальше от дельфинов ради их собственной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Боливии 28-летняя Клэр Бай, приехавшая из Великобритании, едва не лишилась ноги после того, как пережила нападение амазонского дельфина. Водное млекопитающее вцепилось зубами в ее правую ногу.

