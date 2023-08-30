На Украине раскрыли необходимое количество F-16 для ВСУ

Советник ВС ВСУ Игнат: Киеву для выполнения задач нужно 60 истребителей F-16

Киеву для выполнения задач достаточно 60 истребителей F-16. Об этом заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью телеканалу «Общественное».

«Пусть 60 самолетов… Если они будут рассредоточены по разным оперативным аэродромам, где-то там между ними будут советские истребители», — подчеркнул он.

Ранее Игнат заявлял, что для военных целей необходимо около 200 многоцелевых самолетов, которыми могут стать F-16.

30 августа генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос рассказал, что получение истребителей F-16 окажет скромный эффект на положение дел на фронте.

Кроме того, генерал назвал главной задачей командования руководства защиту аэродромов, на которых могут быть размещены F-16, системами противовоздушной обороны.

Помимо этого, как писали СМИ, киевские власти оказались сбиты с толку из-за задержек в поставках данных американских истребителей на Украину.