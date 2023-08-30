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10:28, 30 августа 2023Из жизни

Пожилая женщина пыталась закурить и случайно загорелась сама

93-летняя жительница Австралии случайно загорелась, когда пыталась закурить

Фото: Daniel Munoz / Reuters

93-летняя жительница австралийского города Кенвик, штат Западная Австралия, случайно загорелась, когда пыталась закурить на автобусной остановке. Об этом сообщает Daily Mail.

Медсестра Адриана Ди Кьера, которая работает в медицинском центре рядом с остановкой, тут же прибежала на место происшествия. Позднее она рассказывала, что волосы и тело пожилой женщины были охвачены пламенем. Другие очевидцы также поспешили на помощь и потушили огонь.

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Пострадавшую экстренно госпитализировали с серьезными ожогами. Первоначально ее состояние оценивалось как критическое, но стабильное, однако на следующей день ей стало хуже. Пережить полученные травмы она не смогла.

Полиция проводит расследование. Предположительно, на женщине была легковоспламеняющаяся одежда.

Ранее сообщалось, что 47-летний житель провинции Чонбури, Таиланд, случайно поджег себя при попытке устроить пожар в доме соседки. Как только мужчина зажег огонь, его тут же охватило пламя.

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    Алиса Дмитриева
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