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10:39, 30 августа 2023Забота о себе

Врач предупредила об опасности лечения простуды популярным народным методом

Нарколог Калюжная предупредила, что лечить простуду алкоголем опасно

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Лечение простуды популярным народным методом лишь ухудшит состояние больного, предупредила психиатр-нарколог Марина Калюжная. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, бытует ошибочное мнение, что алкоголь способен лечить многие болезни. На самом деле это одно из самых опасных для организма веществ. Спиртные напитки пагубно влияют практически на все органы, предупредила Калюжная.

Собеседница «Ленты.ру» объяснила, что алкоголь не замедляет размножение вирусов и патогенной микрофлоры. Наоборот, он уничтожает живые клетки.

При простуде алкоголь дополнительно раздражает воспаленные слизистые оболочки и усиливает их отек. Это в свою очередь затягивает течение воспалительного процесса

Марина Калюжнаяпсихиатр-нарколог

Например, если при гриппе выпить коньяк или пиво, то они подействуют как мочегонные средства. В результате ускорится обезвоживание организма и пересыхание слизистой, говорит Калюжная. Такая среда является благоприятной для активного размножения бактерий. В результате болезнь может затянуться.

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Врач отметила, что спиртное особенно вредно при гриппе, который часто проходит с высокой температурой. Вирус вызывает выброс токсинов, а употребление алкоголя усиливает этот процесс.

«Лечить простуду необходимо только лекарствами. Алкоголь усугубит болезнь и заставит лечиться еще дольше», — резюмировала Калюжная.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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    Вера Владзиевская
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