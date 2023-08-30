Президент Габона рассказал о своем положении
Президент Габона подтвердил, что его удерживают военные на территории резиденции
Президент Габона Али Бонго вышел на связь и рассказал о своем положении. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я обращаюсь ко всем нашим друзьям по всему миру с просьбой отреагировать на действия людей, которые задержали меня и мою семью. Мой сын находится в неизвестном месте, моя жена — в другом месте, я нахожусь в резиденции», — подтвердил политик.
По его словам, военные удерживают его на территории резиденции, однако президент не знает, что происходит.
Ранее в Кремле прокомментировали события в Габоне. В Москве с обеспокоенностью восприняли сообщения о резком осложнении внутренней обстановки в дружественной России стране, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.