Президент Габона рассказал о своем положении

Президент Габона подтвердил, что его удерживают военные на территории резиденции

Президент Габона Али Бонго вышел на связь и рассказал о своем положении. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я обращаюсь ко всем нашим друзьям по всему миру с просьбой отреагировать на действия людей, которые задержали меня и мою семью. Мой сын находится в неизвестном месте, моя жена — в другом месте, я нахожусь в резиденции», — подтвердил политик.

По его словам, военные удерживают его на территории резиденции, однако президент не знает, что происходит.

Ранее в Кремле прокомментировали события в Габоне. В Москве с обеспокоенностью восприняли сообщения о резком осложнении внутренней обстановки в дружественной России стране, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.