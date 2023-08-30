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13:44, 30 августа 2023Мир

В МИД России отреагировали на госпереворот в Габоне

Представитель МИД России Захарова порекомендовала россиянам не посещать Габон

Фото: Gaetan M-Antchouwet / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность ситуацией в Габоне и порекомендовала россиянам воздержаться от поездок в эту страну. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Москве с обеспокоенностью восприняли сообщения о резком осложнении внутренней обстановки в этой дружественной нам африканской стране. Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, рассчитываем на ее скорейшую стабилизацию», — сообщила Захарова.

Также она добавила, что МИД России не рекомендует посещать Габон в случае отсутствия острой необходимости.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию в Габоне. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ситуация в Габоне стала предметом глубокой озабоченности, в Кремле наблюдают за происходящими там событиями.

30 августа в Габоне произошел военный переворот. Группа высокопоставленных военных заявила, что теперь они возглавляют Габонскую Республику, и сообщили о роспуске институтов власти.

Это произошло сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы. Мятежники заявили, что не признают результатов голосования. Глава государства был помещен под домашний арест, его сын задержан.

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    Максим Габриелян
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