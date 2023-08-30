Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:11, 30 августа 2023Мир

В Кремле прокомментировали ситуацию в Габоне

Представитель Кремля Песков: ситуация в Габоне вызывает глубокую озабоченность

Фото: Gaetan M-Antchouwet / Reuters

Ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности, в Кремле наблюдают за происходящими там событиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Я бы не делал какие-то обобщающие выводы. Но ситуация в Габоне является предметом для глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — прокомментировал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о событиях в этой стране и о том, есть ли в Москве озабоченность нарастанием конфликтов на Африканском континенте.

30 августа в Габоне произошел военный переворот. Группа высокопоставленных военных заявила, что теперь они возглавляют центральноафриканскую страну. Также они сообщили о роспуске институтов власти.

Это произошло сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы. Мятежники заявили, что не признают результатов голосования. Глава государства был помещен под домашний арест, его сын задержан.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал ситуацию в Габоне «большой проблемой для Европы». По его словам, госпереворот может усилить нестабильность во всем регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Новые детали взрывов на «Северных потоках». Кто знал о готовящейся атаке и кому подчинялись диверсанты?

    Россиянин оказался виновником сильного пожара в Геленджике

    Российская армия отбила три волны атак ВСУ на ореховском направлении

    Папа Римский осудил «ужасную мировую войну»

    Ядовитый скат-хвостокол вонзил шип в спину женщины

    Назван способ защиты хлеба от плесени

    В России предрекли упрощение увольнений за пьянство на работе

    Российские войска отразили девять атак ВСУ в районах Работино и Вербового

    Смехотерапию признали эффективной в облегчении симптомов болезней сердца

    Названо лучшее время для поиска новой работы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости