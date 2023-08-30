В Кремле прокомментировали ситуацию в Габоне

Представитель Кремля Песков: ситуация в Габоне вызывает глубокую озабоченность

Ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности, в Кремле наблюдают за происходящими там событиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Я бы не делал какие-то обобщающие выводы. Но ситуация в Габоне является предметом для глубокой озабоченности, внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — прокомментировал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов о событиях в этой стране и о том, есть ли в Москве озабоченность нарастанием конфликтов на Африканском континенте.

30 августа в Габоне произошел военный переворот. Группа высокопоставленных военных заявила, что теперь они возглавляют центральноафриканскую страну. Также они сообщили о роспуске институтов власти.

Это произошло сразу после того, как Избирательная комиссия Габона объявила, что президент Али Бонго в третий раз выиграл выборы. Мятежники заявили, что не признают результатов голосования. Глава государства был помещен под домашний арест, его сын задержан.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал ситуацию в Габоне «большой проблемой для Европы». По его словам, госпереворот может усилить нестабильность во всем регионе.