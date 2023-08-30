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17:57, 30 августа 2023Среда обитания

В Лондоне продадут бывший пентхаус Хью Гранта

В Лондоне на продажу выставили бывший пентхаус актера Хью Гранта

Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

В Лондоне на продажу выставили роскошный пентхаус, который в одно время принадлежал известному британскому актеру Хью Гранту. Об этом сообщает Mansion Global.

Пентхаус, занимающий весь этаж жилого здания, находится в престижном районе Челси. За бывшее жилье актера попросили 7,25 миллиона фунтов стерлингов. Он купил его в 2002 году, но вскоре продал за 3,5 миллиона фунтов стерлингов.

Апартаменты занимают более 278 квадратных метров. К ним также примыкают террасы общей площадью почти в 150 «квадратов». Внутри есть три спальни, гостиная, кухня, столовая, гардеробная и тренажерный зал. Из окон от пола до потолка открывается вид на реку Темзу.

Ранее канадский певец Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, избавился от роскошного пентхауса в Лос-Анджелесе. Он продал его более чем за 15 миллионов долларов. Объект расположен в районе Вествуд.

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    Нина Ташевская
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