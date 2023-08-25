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06:15, 25 августа 2023Среда обитания

The Weeknd избавился от роскошного пентхауса

Певец The Weeknd продал пентхаус в Лос-Анджелесе за 19 миллионов долларов

Фото: Carsten Schertzer / The Luxury Level

Канадский певец Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, избавился от роскошного пентхауса в Лос-Анджелесе и продал его более чем за 15 миллионов долларов. Об этом сообщает Mansion Global.

Пентхаус расположен в районе Вествуд. Певец получил за него 19 миллионов долларов, он искал покупателя в течение 18 месяцев. Жилье продали вместе с мебелью, которая в общей сложности стоит миллион долларов.

Апартаменты занимают весь 18 этаж 22-этажного дома. Певец выставил его на продажу в январе 2022 года за 22 миллиона долларов, однако в итоге снизил цену.

Ранее в июне певица Мадонна продала особняк в Калифорнии, который ранее принадлежал певцу The Weeknd. Изначально звезда предлагала за особняк 26 миллионов долларов, однако позже согласилась снизить цену до 23 миллионов долларов.

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    Нина Ташевская
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