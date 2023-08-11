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18:11, 11 августа 2023Среда обитания

Мадонна решила избавиться от семейной винодельни

Daily Mirror: певица Мадонна выставила на продажу винодельню отца в Мичигане

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американская певица Мадонна решила избавиться от семейного виноградника и винодельни в Мичигане, которую в 1995 году основал ее отец. Она выставила объект на продажу почти за пять миллионов долларов, сообщает Daily Mirror.

Винодельня Ciccone с домом находится в деревне Саттонс-Бей на участке площадью более 30 гектаров. Там также есть дегустационный зал, амбар и место для проведения мероприятий. Отец певицы приобрел участок более 20 лет назад. Теперь за него просят 4,9 миллиона долларов.

По словам риелтора, который занимается поиском покупателя, виноградник представляет собой невероятный объект недвижимости. Новый владелец сможет дальше развивать производство, что увеличит его стоимость.

Ранее в июне Мадонна продала особняк в Калифорнии, который ранее принадлежал канадскому певцу The Weeknd. Изначально звезда предлагала за особняк 26 миллионов долларов, однако позже согласилась снизить цену до 23 миллионов долларов.

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    Нина Ташевская
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