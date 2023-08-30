Врач рассказала об опасности средств от облысения

Трихолог Нагайцева: самолечение облысения без диагноза может усугубить проблему

Самолечение облысения при помощи препаратов от выпадения волос без предварительной постановки диагноза лишь усугубит проблему, заявила трихолог Юлия Нагайцева. Об опасности подобных средств она рассказала в беседе с изданием NEWS.ru.

По словам Нагайцевой, средства против выпадения волос должен подбирать только врач. Специалист сделает это с учетом состояния кожи на голове пациента, самолечение же может спровоцировать обострение уже имеющихся заболеваний эпидермиса. В частности, препараты, стимулирующие рост волос, при псориазе или себорейном дерматите могут усилить зуд, шелушение и перхоть.

Трихолог предупредила, что средства против выпадения волос категорически запрещено использовать при грибковых или гнойничковых поражениях кожи. Кроме того, у некоторых людей есть индивидуальная непереносимость отдельных компонентов средств, из-за чего их самостоятельный подбор и применение может закончиться приступом аллергии.

Ранее трихолог Татьяна Егорова назвала бесполезные средства для волос. По словам врача, не стоит обращать внимания на шампуни, в составе которых присутствуют экстракты жемчуга, кашемира и слизь улитки. По ее словам, эффективность перечисленных компонентов не доказана.