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14:47, 30 августа 2023Забота о себе

Врач рассказала об опасности средств от облысения

Трихолог Нагайцева: самолечение облысения без диагноза может усугубить проблему

Фото: Yashkin Ilya / Shutterstock / Fotodom

Самолечение облысения при помощи препаратов от выпадения волос без предварительной постановки диагноза лишь усугубит проблему, заявила трихолог Юлия Нагайцева. Об опасности подобных средств она рассказала в беседе с изданием NEWS.ru.

По словам Нагайцевой, средства против выпадения волос должен подбирать только врач. Специалист сделает это с учетом состояния кожи на голове пациента, самолечение же может спровоцировать обострение уже имеющихся заболеваний эпидермиса. В частности, препараты, стимулирующие рост волос, при псориазе или себорейном дерматите могут усилить зуд, шелушение и перхоть.

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Трихолог предупредила, что средства против выпадения волос категорически запрещено использовать при грибковых или гнойничковых поражениях кожи. Кроме того, у некоторых людей есть индивидуальная непереносимость отдельных компонентов средств, из-за чего их самостоятельный подбор и применение может закончиться приступом аллергии.

Ранее трихолог Татьяна Егорова назвала бесполезные средства для волос. По словам врача, не стоит обращать внимания на шампуни, в составе которых присутствуют экстракты жемчуга, кашемира и слизь улитки. По ее словам, эффективность перечисленных компонентов не доказана.

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    Наталья Обрядина
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