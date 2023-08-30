Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
18:02, 30 августа 2023Наука и техника

Власти США проверят автопилот Tesla

The Verge: NHTSA изучит автопилот Tesla, разрешающий управлять машиной без рук

Фото: David von Diemar / Unsplash

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала очередное расследование в отношении системы автопилота Tesla. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты обнаружили письмо NHTSA Tesla, в котором регулятор потребовал от компании Илона Маска ответить на несколько вопросов, касающихся системы автопилота Full Self-Driving. В документе говорится, что Tesla должна была дать ответ до 25 августа — неизвестно, отреагировал ли автопроизводитель на уведомление властей.

По словам специалистов, в NHTSA захотели проверить специальный режим работы Full Self-Driving, который позволяет автолюбителю пользоваться автопилотом без рук. В обычном режиме автопилот Tesla требует, чтобы пользователь держал руки на руле и был готов в любой момент взять управление автомобилем на себя. Однако изученный энтузиастами в середине лета специальный режим Full Self-Driving разрешал не держать руки на руле во время поездки.

Журналисты отметили, что тайный режим можно активировать в настройках автомобиля. Обнаруживший его хакер назвал настройку «режимом Илона» — в честь главы компании Илона Маска.

В конце мая корпорация Tesla запретила водителям и пассажирам запускать видеоигры в автомобилях во время движения. Таким образом компания отреагировала на расследование NHTSA, представители которого заявили, что водители могут отвлекаться на игры во время движения.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео «самого мощного с начала весны» взрыва в Киеве

    Стало известно о решении Трусовой пропустить сезон-2023/2024

    Названы не нашедшие отечественных аналогов детали для лифтов

    Кадыров порассуждал о преданности Путину

    В России оценили подорожание машин

    Похудевшая на 16 килограммов женщина рассказала о побочных действиях Ozempic

    МИД России назвал инициативу Путина оптимальной альтернативой зерновой сделке

    Шансы ВСУ высадиться в Крыму оценили

    Врач назвала приводящие к раннему появлению морщин ошибки

    Опубликован первый трейлер сиквела «Гардемаринов» с Михаилом Боярским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости