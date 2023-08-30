Девушка придумала изобретательный способ отомстить изменившему ей бойфренду

Пользовательница TikTok рассказала, что узнала об измене возлюбленного и придумала изобретательный способ отомстить ему во время совместного путешествия. На ее историю обратило внимание Daily Star.

Тиктокерша по имени Лесс узнала, что бойфренд был неверен ей, за день до того, как они должны были отправиться в девятидневный тур по Европе. Вместо того чтобы разоблачить его сразу, девушка изобрела хитроумный способ отомстить с помощью записок.

Каждый раз фотографируя своего неверного парня у какой-то достопримечательности, она держала перед камерой листок для заметок с тегом «Я знаю». Кроме того, на каждом листке она кратко описывала поведение своего бойфренда.

Например, к его фото перед Эйфелевой башней в Париже Лесс приложила записку о том, что он «часто ездил со своими приятелями, чтобы трахаться с другими женщинами». А снимок, сделанный перед Триумфальной аркой, был подписан: «Он притворялся, что любит меня, а на самом деле просто дурил». Запись перед лондонским Биг-Беном гласила: «Он не знает, что я знаю о его изменах». Последняя записка, приложенная к фотографии молодого человека на Лондонском мосту, гласила: «Расстаюсь с ним после этой поездки».

После возвращения домой Лесс смонтировала снимки в ленту и опубликовала на своей странице в TikTok. После этого она записала для бывшего бойфренда длинное видео о том, почему бросает его. По ее словам, молодой человек после этого отправил ей в мессенджере 30-секундную аудиозапись с извинениями.

Большинство подписчиков Лесс восхитились изощренным способом мести, однако некоторые поинтересовались, как ей удалось скрыть от бывшего, что именно было написано на листках. Тиктокерша ответила, что сказала парню, будто в записках были описания его хороших поступков.

Ранее сообщалось, что невеста, получившая пикантные фотографии своего жениха с любовницей, отомстила ему прямо во время свадьбы. Она объявила о разрыве отношений перед гостями на церемонии.