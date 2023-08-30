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03:18, 30 августа 2023Мир

Посольство РФ отреагировало на новый пакет военной помощи США Киеву

Посольство РФ назвало верхом лицемерия новый пакет военной помощи США Киеву

Решение США об отправке очередного пакета военной помощи Украине является верхом лицемерия. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне в Telegram-канале.

Таким образом российское диппредставительство прокомментировало решение Вашингтона направить Киеву для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и систем противовоздушной обороны (ПВО), а также других боеприпасов на сумму в четверть миллиарда долларов. «На деле же Вашингтон никак не откажется от концепции борьбы с Россией до последнего украинца», — говорится в сообщении.

О том, что США подготовили новый пакет военной помощи Украине, ранее сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Помимо прочего, пакет включает в себя противотанковые системы, более трех миллионов патронов для стрелкового оружия, машины скорой помощи, а также специальную технику для разминирования и запчасти к ней.

При этом Пентагон решил не включать кассетные боеприпасы в новый пакет помощи Киеву.

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    Марина Совина
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