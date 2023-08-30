В Японии заявили о неспособности армии защитить страну на фоне китайской угрозы

В Японии заявили о неспособности армии защитить страну на фоне угрозы от КНР

Силы самообороны Японии не могут адекватно защитить страну и нуждаются в дополнительных ресурсах для перехвата атак и нанесения контрударов на фоне растущей китайской угрозы. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны Японии Есихидэ Есида, передает South China Morning Post.

«Мы не можем поддерживать безопасность Японии с нашими нынешними возможностями. Именно поэтому было принято решение увеличить расходы на оборону до двух процентов валового внутреннего продукта и фундаментально укрепить наши возможности в соответствии с тремя ключевыми документами оборонной политики», — указал генерал.

Есида заявил, что хочет, чтобы общественность осознала ситуацию с безопасностью, с которой сталкивается страна. Он обратил внимание, что Япония находится «на передовой линии» борьбы в Индо-Тихоокеанском регионе за предотвращение односторонних изменений статус-кво посредством применения силы.

«Интерес к нашей обороне растет, поскольку общественность воочию видит провокации Северной Кореи и Китая. Опросы общественного мнения показывают, что многие люди поддерживают увеличение расходов на оборону, а также приобретение Японией возможностей для нанесения контрударов», — подчеркнул военный, добавив, что Японии необходимо развивать расширенный потенциал сдерживания, «в том числе посредством стратегий с использованием ядерного оружия США».

Ранее посольстве Китая предостерегло Японию от взаимодействия с Североатлантическим альянсом, который, по мнению Пекина, своими заявлениями и своим поведением способствует возникновению конфронтации в регионе.

«Надеемся, что японская сторона учтет уроки истории, продолжит неукоснительно следовать мирному пути развития и не будет предпринимать действий, подрывающих взаимное доверие между странами региона», — сказано в сообщении.